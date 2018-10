Elon Musk, jučer je objavio na svojoj Twitter stranici kako će 10. prosinca biti prvi dan kada će se besplatno moći koristiti tunel u podzemlju Los Angelesa, izgrađen od strane Boring Company.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2018

Riječ je o cijeloj mreži tunela koja bi trebala biti izgrađena u podzemlju LA-a kako bi se smanjile gužve na prometnicama koje su veliki problem ovog grada

Naime, ovdje je riječ o cijeloj mreži tunela koja bi trebala biti izgrađena u podzemlju LA-a kako bi se smanjile gužve na prometnicama koje su veliki problem ovog grada. Musk je 2016.godine na svom Twitter profilu, dok je bio zaglavljen u gužvi, objavio kako ne može podnijeti tolike gužve te kako će on taj problem riješiti te pokrenuti tvrtku „The Boring Company“. Za mnoge je to bila šala, no Musk se nije šalio, pa je u travnju prošle godine, upravo The Boring Company prikazala video kojim je pokazala kako bi tuneli trebali funkcionirati, auti bi se spuštali platformama i prevozili kroz tunel pri brzinama od čak 250 km/h.

Prvi tunel koji bi se trebao otvoriti u prosincu, opisan je kao „testni tunel“ te se nalazi u Hawthorne-u u Kaliforniji, na zemljištu koje barem djelomično posjeduje Musk.

Ipak, na ostatak tunela koji su u planu za izgradnju, zbog različitih zakonskih problema, morat će se pričekati. Prvenstveno je potrebno ukloniti sve prepreke, na državnoj i saveznoj razini kako bi se moglo nastaviti s izgradnjom.

Istovremeno, u Chicagu, The Boring Company je i službeno izabrana za izgradnju brzog prijevoza, između centra grada i međunarodnog aerodroma O’Hara. No, nadzornik je podnio tužbu tvrdeći da grad nije objavio javne dokumente vezane uz prijedlog, pa je time i ova inicijativa stavljena na čekanje.

Muskova odluka o otvaranju tunela zapravo je vrlo pametan potez, jer će se time pokušati uvjeriti lokalne vlasti da podrže projekt umjesto da se bore protiv njega i vide kako bi tako nešto itekako bilo od velike koristi za gradove poput LA-a i Chicaga.