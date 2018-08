Ako želite biti uspješni mladi voditelj, morat ćete steći nekoliko zajedničkih osobina koje posjeduju najuspješniji svjetski poslovnjaci. Evo kojih je to 12 navika uspješnih mladih vođa

Izgradite kvalitetnu mrežu uspješnih ljudi

Ferriss uspijeva svoj uspjeh izgraditi mrežu već uspješnih ljudi koji su mu pružili velike savjete i pristup budućim poslovnim partnerima. Ferriss je zaradio ovaj pristup volontiranjem u lokalnoj dobrotvornoj organizaciji, gdje su članovi uključili i neke od najpoznatijih investitora i poduzetnika iz San Francisca.

Cjeloživotno učenje

Samoučenje može doći u mnogim oblicima. Postoji niz izvrsnih online poslovnih i vodstvo tečajeva koje nude organizacije poput Coursera i Khan Academy. Pohađanje žive konferencije o određenom području poslovanja također može biti korisno, kako u učenju novih najboljih praksi i izgradnji mreže.

Slušajte više nego što pričate

Richard Branson je glasno rekao: “Više biste trebali slušati nego što govorite”. Učinkovito vodstvo zahtijeva razumijevanje, osjećaje i potreba vašeg tima. Na temelju toga, voditelji će lakše donositi odluke. No, ako odbijate saslušati kolege u vašem timu, to može uzrokovati frustracije i dovesti do loših poslovnih ishoda.

Neverbalna komunikacija

U Silent Messages knjizi, profesor psihologije UCLA Albert Mehrabian tvrdi da velik dio komunikacije proizlazi iz neverbalnih znakova. On kaže da oko 55% komunikacije je neverbalno, 38% se temelji na tonu glasa, a samo 7% se temelji na izboru riječi.

Kritična komponenta učinkovitog vodstva je sposobnost učinkovitog komuniciranja. Da biste to učinili, obratite pozornost na važne neverbalne znakove poput stvaranja kontakta očima i pružanja sigurnog i mirnog izgleda.

Organizacija

Mladi lideri mogu ponekad imati osjećaj da je beskrajno puno posla koji imaju za odraditi. Kako bi se ostvarila bolja organizacija, važno je razviti organizacijsku strategiju kojom će se lakše poredati prioriteti posla.

Usvajanje Eisenherove matrice odluka, koja ukazuje na važnost problema, je odličan način da mladi lideri odluče što je prioritet u odnosu na ostalo.

Budite ponizni

Prema studiji Harvard Business Reviewa, ponizni lideri učinkovitiji su od onih koji nisu skloni tom ponašanju.

Osim toga, zaposlenici i članovi tima će lakše poštovati vaša mišljenja ako su uvjereni da ste u stanju razviti mišljenje bez da vam ego stvori probleme u prosudbi.

Prihvatite promjenu

Neki od najboljih poslovnih lidera sposobni su prihvatiti promjenu, čak i kad je ona teška. Steve Jobs je uspio formirati novu i relativno uspješnu tvrtku nakon što je zamoljen da napusti Apple. Elon Musk je kreirao Teslu i SpaceX nakon što je napustio PayPal. Možemo pronaći još takvih primjera ali ovo su neki od najistaknutijih primjera jednih od najjačih ljudi u svijetu businessa.

Prihvaćanje promjena može vas učiniti uspješnijim poslovnim voditeljem. Kao što je Jack Welch, bivši izvršni direktor tvrtke GE rekao: ”Ako stopa promjene na vanjskoj strani nadmaši stopu promjene u osobi, kraj je blizu.”

Ostanite u korak s tehnološkim napretkom

Kao što je ranije spomenuto, tempo tehnoloških inovacija će se ubrzati nakon što umjetne inteligencija (UI) i strojno učenje (ML) platforme postanu mainstream. Poznati venture kapitalist Tomasz Tunguz predviđa da će UI i ML transformirati posao koji nam je trenutno poznat ovakav kakav je. Da bi mladi poslovni ljudi ostali ispred konkurencije, važno je razviti barem osnovno razumijevanje UI i ML kako bi se pripremili za budućnost.

Prakticirajte ”Servant Leadership”

”Servant Leadership” je ideja da ste kao poslovni lider odgovorni za osnaživanje vašeg tima, prije svega napretkom prema uspjehu. Umjesto da ljude koji su ti podređeni, tražiš da rade što želiš, radije im pokaži primjerom kako to treba biti jer tada će oni najbolje shvatiti što se od njih očekuje. To čini razliku između managera i lidera. Prijeđite s riječi na dijela kojima će zaposlenici jasno usvojiti što se traži od njih i tako će i vaše ”naredbe” lakše prihvatiti.

Primajte i pružajte pošten osvrt na rad

Pružanje iskrenih povratnih informacija može biti neugodno u početku, ali najbolje organizacije i lideri to rade kako bi uspješno usmjerili svoje zaposlenike na ispravan poslovni put.

Da biste stvorili kulturu koja potiče iskrene povratne informacije i komunikaciju, započnite da vama vaši kolege i zaposlenici prvi daju povratnu informaciju na vaš rad. Nakon što tako postavite dobar primjer, i oni će htjeti čuti koji je osvrt na njihov rad.

11 Pronađite ravnotežu privatnog i poslovnog života

Uzimanje vremena za sebe pokazalo se kao izvrsna stvar za poboljšanje produktivnosti i sreće. U periodu dok se razvijate prema uspješnom mladom lideru, to će zahtijevati veliku količinu odrade posla i van radnog vremena koji imate u tradicionalnom okviru 9-17h. Unatoč tome jako je važno da imate i privatno vrijeme.

Učinkovit način stvaranja ravnoteže između poslovnog i privatnog života jest rasporediti i poslovne i privatne aktivnosti u istom kalendaru. Time, ako ste svjesni svog vremena, moći ćete živjeti uravnotežen i produktivan život.

Neka dugoročni ciljevi usmjeravaju vaše odluke

Lako se predati dnevnim aktivnostima. E-mailovi, sastanci i hitni zadaci mogu otežati mogućnost koncentracije na dugoročan cilj koji ste si postavili. Ali, važno je, da kao mladi lider, ne sklanjate