Ako „slijedite svoje srce“ u biznisu, to će vas dovesti samo do određene točke. Većina poduzetnika otvara biznise u područjima prema kojima gaje strast, no šanse za neuspjeh i dalje su visoke. U SAD-u stopa neuspjeha za biznise nakon 10 godina iznosi 70 posto! Dok su poduzetnici nedvojbeno uvijek spremni na rizike, važno je biti siguran da je riječ o promišljenim rizicima. Prije nego što otvorite tvrtku, od ključne je važnosti da testirate svoju ideju.

Provjera i održivost

Utvrđivanje je li vaša ideja održiva i izvediva trebala bi biti polazišna točka na vašoj checklisti. Najuspješniji pokretači biznisa su skloni vidjeti poslovne prilike u svim industrijama, i onda se fokusirati na one u kojima mogu iskoristiti vlastite sposobnosti. Sjetite se Elon Muska koji je prepoznao potencijal internetskog sustava plaćanja i potom osnovao Pay Pal. Iako je PayPal ostvario značajan uspjeh, Musk je također prepoznao priliku u dvije druge stagnirajuće industrije – industrijama električnih vozila i zrakoplovne industrije – nakon čega je osnovao Tesla Motors i SpaceX.

Lako je pronaći industrije u kojima je kvaliteta proizvoda i usluga opala s vremenom, no čvrsto se pozicionirati u tim industrijama vrlo je teško. Usprkos preprekama, Musk svejedno preporučuje ovu strategiju jer industrije za koje ljudi vjeruju da ih je nemoguće poboljšati su ujedno one s najmanjom konkurencijom. Mnogi poduzetnici se odlučuju poslovati u industrijama za koje vjeruju da su spremne za promjene, no šanse da i konkurencija misli isto je velika.

Osnivač Hootsuite-a i njegov CEO, Ryan Holmes, kaže da je javno dijeljenje ideje sjajan način da utvrdite njezin potencijal: „Nema veće potvrde da ste na tragu nečeg dobrog od toga da imate korisnike. Ako su korisnici spremni odabrati vašu aplikaciju ili uslugu naspram bezbrojnih drugih opcija, to nešto govori – i još bolje, ako su spremni platiti za to“. Kako biste stekli uvid koliko vaša ideja vrijedi u ranim fazama, možete koristiti web stranice za crowdfunding ili kreirati landing page kako biste izmjerili interes“.

Jedan od najvećih problema s kojim se poduzetnici susreću jest kako odrediti valjanost ideje prije nego što se povežu s njom. Kako biste provjerili svoju ideju, vidite da li zadovoljava sljedeće kriterije.

Vaša ideja se odnosi na problematično područje

Vjerojatnije je da će vaša ideja uspjeti ako djeluje u području gdje postoji napetost na tržištu. Ian Wolfman, suosnivač i CEO Hyperlift startupa, savjetuje da je to najbolje mjesto za početak poslovanja: “Uvijek sam volio raditi tamo gdje ima napetosti, gdje postoji mogućnost napraviti pomak na tržištu“. S te točke samo je pitanje rješenja i pronalaska poslovnog modela koji transformira „dobro je imati“ u „treba se imati“.

Za Wolfmana, ta točka napetosti bila je sustav Medicare Starsa, koji se koristi za rangiranje zdravstvenih planova Medicare Advantage. Korištenjem strojnog učenja, znanosti i modela predviđanja, Hyperlift je uspio odrediti najefikasniji način da pružatelji usluga na Medicare-u poprave svoj rejting i time postanu prihvatljivi za isplaćivanje milijuna u federalnim bonusima.

Vaša ideja se uistinu ističe

Nikada ne zanemarite važnost jedinstvenosti. Zašto bi vas klijenti trebali odabrati u odnosu na konkurenciju? Ako nemate dobar odgovor, vrijeme je da se zamislite.

Kada je Netflix ušao u zonu najma DVD-a, imao je veliku konkurenciju u svim gradovima diljem zemlje. Međutim, ono što ti konkurenti nisu nudili bio je sustav koji bi isporučio DVD-e poštom. Dakle, jedinstvena vrijednost koju je Netflix pružio bila je mogućnost iznajmljivanja DVD-a iz velike videoteke bez da napustite svoj dom. S vremenom su se naravno Netflixova metode isporuke promijenile s prelaskom na steaming uslugu. Tvrtka se smatra jedinstvenom i ima čitav niz patenata kako bi se zaštitila od konkurencije i pokušaja da prekopiraju njihove ideje.

Vaša ideja doprinosi dobrobiti čovječanstva

Iznimno je važno da tvrtka pokaže da radi na unaprjeđenje društva, i potencijalni kupci će htjeti saznati kako vaša ideja može poboljšati živote ljudi. Sudeći prema Cone Communications studiji, 87 posto kupaca će kupiti od tvrtke koja zagovara neki problem koji oni smatraju važnim. Investitori su također sve više u potrazi za idejama koje imaju društveni utjecaj.

Okupljanja i konferencija održavaju se na temu kako to postići. Tako Arch Grants okupljanje ovog svibnja u St. Louisu će pitati poslovne lidere iz cijele zemlje o najboljim načinima korištenja resursa za financiranje znamenitih ideja. Osim toga, Social Good Summit, koji se održava svake godine tijekom Opće skupštine UN-a, traži načine kako tehnologija može promijeniti svijet. Međunarodni događaj, Svjetski forum društvenog poduzetništva, također potiče društvene poduzetnike, kreatore politike, voditelje zajednice i investitore da zajedno rade na tome da stvore bolji svijet.

Dakle, mislite da imate dobru ideju? Prije nego što pokrenete neki biznis, prvo se trebate uvjeriti da možete privući korisnike i pokriti troškove, a da još uvijek ostvarujete profit. U početku prevladava optimizam, no bolje vam je da testirate ideju. Ako ste učinili sve po tom pitanju, bit ćete u puno boljoj poziciji za uspjeh kada se sve pokrene.